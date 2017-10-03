Чертеж диска для исполнения на станке

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Диск = колесо. Диаметр - 25 см. Ширина поверхности (колеи от диска) - 15 см. Количество спиц - 5 шт. Предполагается, что будет из алюминия. Диаметр для вала - 15 мм. Пример во вложении. 

8 лет назад
guest_14882755574234
8 лет в сервисе
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4 года назад

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