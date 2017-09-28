Чертеж торгового оборудования. Стенд для демонстрации керамической плитки. Необходимо: 1.Общий и подетальный чертеж (Автокад). 2. Раскладка по деталям. 3. Обязательно учесть реальный физические характеристики материалов для ...
Схема приточно-вытяжной вентиляции в офис (ок. 350 кв.м.)
Привет! Решил сделать вентиляцию в офисе.
Офис простой, 1-этажный, схему помещений предоставлю (в основном большие кабинеты-опенспейс и несколько переговорок).
В основе будет лежать вот такая установка https://vents.ua/product/vut-1000-pe-ec
Нужно учесть, где должен воздух втягиваться, где вытягиваться, какой ширины и где должны быть вентиялционные трубы.
На выходе должно получиться что то типа такого:
https://alterair.ua/static/media/uploads/blog/52ef9eb93ebe0.jpg
http://ihe.ru/ufiles/article/vent/zokolniy_etaj/image003.jpg
+ буду признателен за небольшую консультацию, а то строители явно не шарят в организации вентиляции.
Пишите стоимость проекта (или ваше ценообразование).
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