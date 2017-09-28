Схема приточно-вытяжной вентиляции в офис (ок. 350 кв.м.)

Привет! Решил сделать вентиляцию в офисе.

Офис простой, 1-этажный, схему помещений предоставлю (в основном большие кабинеты-опенспейс и несколько переговорок).

В основе будет лежать вот такая установка https://vents.ua/product/vut-1000-pe-ec

Нужно учесть, где должен воздух втягиваться, где вытягиваться, какой ширины и где должны быть вентиялционные трубы.

На выходе должно получиться что то типа такого:

https://alterair.ua/static/media/uploads/blog/52ef9eb93ebe0.jpg

http://ihe.ru/ufiles/article/vent/zokolniy_etaj/image003.jpg

+ буду признателен за небольшую консультацию, а то строители явно не шарят в организации вентиляции.

Пишите стоимость проекта (или ваше ценообразование).