Перенести чертеж в автокад.

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Чертежи и Схемы
Закрыт12 заявок310 просмотров

Есть не большой проект, нарисовали в ручную, клиент просит облагородить.Нужно все перенести в кад или другую программу, чтобы выглядело грамотно, расположить все на плане помещений, указать где что  и прочее...

AutoCAD
8 лет назад
hsa74
50 лет
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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