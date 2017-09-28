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Спроектировать железку (hardware) делающую фотографии
Надо спроектировать железку (в смысле hardware) умеющую делать следующее: на ней стоит 4 камеры. Два камеры образуют стереопару, то есть должны срабатывать одновременно и с одинаковыми настройками. Еще одна камера высокого разрешения делает съемку в тоже время, но со своими настройками, в зависимости от своих характеристик. И 4ая камера постоянно снимает или видео или щелкает фотографии одну за одной. Железка должна отдавать 4 фотографии и иметь примитивное управление ( о нем ниже)
Имеющийся прототип состоит из 4х камер висящих на 4х Raspberry Pi. Малинки соединены друг с другом (не смейтесь) по вайфайю. На имеющейся коробке из управления есть лазер (прерывание вызывает срабатывание трех камер, стерео и высокого разрешения), кнопка (вызывает срабатывание камер также как и лазер) и АПИ для вызывание срабатывания извне) и порт для весов.
Физически это аппарат для сортировки посылок. На стол ставят посылку, она прикрывает лазерный луч и вызывает срабатывание весов - стереокамера снимает размер коробки, камера высокого разрешения снимает лейбл (если есть), 4ая камера следит за исключениями. Чтобы руки оператора не было в кадре, чтобы посылка была одна и чтобы объект был именно посылкой и так далее.
От вас требуется создать спроектировать железо управляющее камерами. Спинной мозг системы, в общем. Алгоритмы обработки фотографий у нас свои. Нам надо просто четко получить от железки 3 картинки + поток с 4ой камеры и иметь возможность сказать ей "а сними ка сейчас" (обычно это по факту срабатывания аналитики на нейросети жующей поток с 4ой камеры)или "не снимай" Базовое АПИ в общем.
Приколото 3 фотографии: общий вид девайса, вид на текущее состояние железки снизу и сбоку.
Детали:
1) весы имеют выход RS-232 из которого свистят данными веса после стабилизации показаний с частотой, которую мы попросим.
2) желательно сохранить железке вайфай, но иметь ethernet надо.
3) как именно передавать данные нам - это вы предложите. Сейчас они выкладываются на ftp, откуда из гребет наш анализирующий скрипт. Но мы работаем над оптимизацией скриптов и запуском их на аналогичной малинке. Тогда аналитику можно будет делать прямо там же. В целом я открыт для советов тут.
4) суммарная цена компонентов не должна превышать $200 (в американских розничных ценах)
По рабочему процессу и финансам
1) Я не специалист в теме и мог промахнуться с бюджетом. Не скромничайте делать предложения
2) От вас требуется схема результата. Не разводка печатной платы, а просто схема, которую можно собрать вот на таких платках вот такими проводками https://goo.gl/c5gZum Печатная плата будет потом
3) Очень будет здорово если вы сразу зададите вопросы по теме (наверняка я что-то пропустил же) и/или сразу обрисуете ваше видение на чем это все делать.
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