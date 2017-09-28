Нужно сделать проект печки для закрытой беседки

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Требуется сделать проект печки с монгалом для крытой и застекленной беседки. А именно расчитать дымоходы и их геометрию так, чтобы дым шел на улицу. Есть картинка печки и размер. Картинка в прикрепление. 

8 лет назад
serjilio
Сергей 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

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