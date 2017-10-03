Схематическая Карта объекта

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Закрыт13 заявок216 просмотров

Нужно нарисовать карту спортивного парка 

референт как это должно выглядеть прилагаю

с меня схематическое изображение  всех составляющих 

8 лет назад
Catro
41 год
10 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров