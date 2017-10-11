Нарисовать планировку дома - чертеж

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Завершен32 заявки466 просмотров

Здравствуйте.

Необходимо нарисовать планировку дома.

В приложении:

  • от руки начерченный план, который нужно перечертить
  • фото самого дома
Образец, как должна выглядеть планировка ﻿﻿http://joxi.ru/5mddyEkIkdkyqm 

От вас сразу стоимость работы. Спасибо.

8 лет назад
TerraZet
Анна 
42 года
15 лет в сервисе
Была
месяц назад

Выбранный исполнитель

AlexDMash
Алексей 
34 года
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
1 отзыв
8 лет назад
$2
1 день
Большое спасибо Алексею за работу. Планировка дома выполнена абсолютно точно, в хорошем качестве. Работа сделана быстро и строго по ТЗ! Рекомендую!
Все отлично, приятно работать!

Заявки фрилансеров

AlexDMash
Алексей 
34 года
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
1 отзыв
8 лет назад