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Нарисовать планировку дома - чертеж
Здравствуйте.
Необходимо нарисовать планировку дома.
В приложении:
- от руки начерченный план, который нужно перечертить
- фото самого дома
От вас сразу стоимость работы. Спасибо.
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