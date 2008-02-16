Разработка алюминиевых светопрозрачных конструкций 10 000 м2

  1. Биржа фриланса
  2. Чертежи и Схемы
Закрыт4 заявки197 просмотров

Необходимо запроектировать алюминиевые светопрозрачные конструкции. Площадь СК 10 000 м2. Документация по объекту будет выслана на почту.

После успешно выполненной работы возможно трудоустройство

8 лет назад
guest_15078222573545
8 лет в сервисе
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8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров