Спроектировать в Автокаде раздел ТС

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Чертежи и Схемы
Закрыт2 заявки371 просмотр

Добрый день.

Требуется начертить раздел ТС(тепловые сети). (файл примера аналогичного проекта в приложении).

1) Общий шаблон проекта, план планируемой тепловой сети, пример проекта,

блоки для упрощения отрисовки – передаются после выбора исполнителя.

2) Продольный профиль – натурные отметки земли взять с чертежа. Глубину заложения трубопроводов скажу, развязку в камере скажу.

3)Спецификацию составить по результатам проектирования.

AutoCAD
8 лет назад
fedotov_artem
Артем 
39 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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