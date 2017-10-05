Отрисовать схему водоподготовки фш

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Закрыт13 заявок236 просмотров

Добрый день!

Необходимо оживить схему цикла водоподготовки, красиво отрисовать элементы и добавить жизни) 

Схема делается для сайта, основная идея чтоб это выглядело красиво.

В заявке указывайте пожалуйста стоимость и сроки, спасибо!)

8 лет назад
urlup
36 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад

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