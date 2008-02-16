Проект демонтажа котельного оборудования

$270
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Необходимо разработать проект демонтажа котельного оборудования.

Котельная на 5 котлов:

- 3 котла типа ДКВР 6,5-13;

- 2 котла типа ДЕ-16/14 ГМ.

Объекты, подлежащие демонтажу:

- котлы с трубопроводами;

- площадки обслуживания котельного оборудования, лестницы;

- газопроводные трубы (кроме ГРП и входных труб);

- МЩУ котла - 5 шт.

Здание котельной и дымовые трубы не демонтируются.

Требования:

1. Проект должен соответствовать ФЗ-116 "О пром. безопасности опасных произв. объектов"

2. Состав проекта должен соответствовать Постановлению Правительства РФ от.16.02.2008 №87:

- проект организации работ по сносу и демонтажу объектов кап. строительства (шифр ПОД);

- перечень мероприятий по защите окружающей среды (шифр ООС).

3. В проекте указать, что выполнение работ по демонтажу будет осуществляться силами Заказчика

8 лет назад
guest_15046823231116
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8 лет назад

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