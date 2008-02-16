Начертить два чертежа, 2 сборки Примерно по фото Прикрепил то что есть, надо нарисовать в компасе v16
Проект демонтажа котельного оборудования
Необходимо разработать проект демонтажа котельного оборудования.
Котельная на 5 котлов:
- 3 котла типа ДКВР 6,5-13;
- 2 котла типа ДЕ-16/14 ГМ.
Объекты, подлежащие демонтажу:
- котлы с трубопроводами;
- площадки обслуживания котельного оборудования, лестницы;
- газопроводные трубы (кроме ГРП и входных труб);
- МЩУ котла - 5 шт.
Здание котельной и дымовые трубы не демонтируются.
Требования:
1. Проект должен соответствовать ФЗ-116 "О пром. безопасности опасных произв. объектов"
2. Состав проекта должен соответствовать Постановлению Правительства РФ от.16.02.2008 №87:
- проект организации работ по сносу и демонтажу объектов кап. строительства (шифр ПОД);
- перечень мероприятий по защите окружающей среды (шифр ООС).
3. В проекте указать, что выполнение работ по демонтажу будет осуществляться силами Заказчика
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