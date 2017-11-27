Чертеж продукта

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Завершен34 заявки474 просмотра

Добрый день,

переодически на наши продукты нам необходимы чертежи.

Примеры прикреплены.

Прошу указывать цену за чертеж. Сложные чертежи соответственно по договоренности.

7 лет назад
GrenzV
47 лет
8 лет в сервисе
Был
2 дня назад

Выбранный исполнитель

korona28
Надежда 
37 лет
9 лет в сервисе
Была
5 лет назад
8 лет назад
$1
2 дня
Надежда сделала все как нужно, все проблемы были решены, жаль только уже как месяц не отвечает. За проделанную работу деньги так и не были выплачены.
Заказчик дал задание понятное.

Заявки фрилансеров

korona28
Надежда 
37 лет
9 лет в сервисе
Была
5 лет назад
8 лет назад