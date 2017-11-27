Строительство, заполнение контентом сайтов.
1. Строительство
Оформляю исполнительную документацию по общестроительным работам.
Чертежи в компасе, автокаде.
3d в компасе.
2.Сайты.
Заполняю контентом сайты на Битрикс и Wordpress.
Создаю прототипы в Axure (лендинги, сайты).
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
7 лет назад
Надежда сделала все как нужно, все проблемы были решены, жаль только уже как месяц не отвечает. За проделанную работу деньги так и не были выплачены.
Ответный отзыв
Заказчик дал задание понятное.