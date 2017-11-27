korona28

Надежда korona28

 
37 лет
9 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Строительство, заполнение контентом сайтов.

1. Строительство

Оформляю исполнительную документацию по общестроительным работам.

Чертежи в компасе, автокаде.

3d в компасе.

2.Сайты.

Заполняю контентом сайты на Битрикс и Wordpress.

Создаю прототипы в Axure (лендинги, сайты).

Отзывы заказчиков

GrenzV
47 лет
8 лет в сервисе
Был
5 дней назад
$1
10 баллов
7 лет назад
Чертеж продукта
Надежда сделала все как нужно, все проблемы были решены, жаль только уже как месяц не отвечает. За проделанную работу деньги так и не были выплачены.
Заказчик дал задание понятное.
Ответный отзыв