Начертить два чертежа, 2 сборки Примерно по фото Прикрепил то что есть, надо нарисовать в компасе v16
Отрисовка в AutoCad (приоритет) или CorelDraw плашек для резки на ЧПУ
Добрый день, необходимо создать чертеж для последующей резки фанеры (4 мм) лазером.
Имеются сканы плашек, могу так же переслать или оплатить приобретение готового изделия. пример плашки во вложении
Таких плашек по 8 штук на изделие.
Интересуют сроки и бюджет.
Оплата только по безопасной сделке.
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