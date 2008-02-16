Отрисовка в AutoCad (приоритет) или CorelDraw плашек для резки на ЧПУ

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Закрыт6 заявок361 просмотр

Добрый день, необходимо создать чертеж для последующей резки фанеры (4 мм) лазером.

Имеются сканы плашек, могу так же переслать или оплатить приобретение готового изделия. пример плашки во вложении

Таких плашек по 8 штук на изделие.

Интересуют сроки и бюджет.

Оплата только по безопасной сделке.

AutoCADCorelDRAW
8 лет назад
ugears
Иван 
40 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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