Начертить два чертежа, 2 сборки

Необходимо разработать расстановку мебели и оборудования в митинг-зонах проекта, в соответствии с экспликацией помещений. Автокад помещения и блоки мебели для автокада предоставим. Также, будут предоставлены альтернативные примеры расстановок по другим проектам и вспомогательные подробные комментарии. ...