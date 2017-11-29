Начертить два чертежа, 2 сборки

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Закрыт9 заявок329 просмотров

Начертить два чертежа, 2 сборки - именно в ОБЪЕМЕ

Прикрепил само задание, надо нарисовать в компасе v16

8 лет назад
petek568
Алексей 
27 лет
15 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Выбранный исполнитель

ivanmkh
Иван 
36 лет
10 лет в сервисе
Был
месяц назад
8 лет назад
$7
1 день
Работа выполнена без задержек
Оплату получил, спасибо

Заявки фрилансеров

ivanmkh
Иван 
36 лет
10 лет в сервисе
Был
месяц назад
8 лет назад