Разработка идеологии банкетных зон отеля

  1. Биржа фриланса
  2. Чертежи и Схемы
Закрыт8 заявок185 просмотров

Необходимо разработать расстановку мебели и оборудования в митинг-зонах проекта, в соответствии с экспликацией помещений. Автокад помещения и блоки мебели для автокада предоставим. Также, будут предоставлены альтернативные примеры расстановок по другим проектам и вспомогательные подробные комментарии. Работа для архитектора со знанием программы Autocad.

AutoCAD
8 лет назад
Andreycnt
Андрей 
44 года
13 лет в сервисе
Был
год назад

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