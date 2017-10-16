Добрый день, переодически на наши продукты нам необходимы чертежи. Примеры прикреплены. Прошу указывать цену за чертеж. Сложные чертежи соответственно по договоренности.
Чертежи ОВ, ВС для индивидуального загородного дома
Требуется разделы ОВ и ВС для индивидуального загородного дома. Чертежей минимум.
Эскизы прилагаются.
Срок - до 16.10.2017г.
Указать цену.
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