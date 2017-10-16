Чертежи в Solidworks

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Закрыт15 заявок336 просмотров

Приветствую!

Нужно сделать чертежи для изготовления формы, которая предназначена для серийного производства пластиковой

емкости. Модель сделана в Solidworks 2017.

Нужно хорошее знание программы и выполнить чертежи согласно моих требований. Работа долгосрочная

Подробности напишу в личку.

SolidWorks
8 лет назад
MIRREXX
Роман 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров