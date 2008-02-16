Ищем специалиста по водопроводу и канализации / инженера ВК

Нужно сделать внутреннюю обвязку технологического оборудования водозаборного узла поселка (хоз.-пит.+пожар).

Технологическое оборудование подобрано (3 скважинных насоса, станция водоподготовки, насосы 2-го подъема на хоз.-пит.нужды и пожаротушение застройки, УФ-установки, дренажные насосы), есть план наружных сетей, предварительный план расстановки оборудования в основном здании, есть решения по водоподготовке, нужно все завязать.

Информация по объекту

Это водозаборный узел на хоз.-пит.нужды и пожаротушение поселка.

ОТР - для общего представления об объекте, там есть план с расположением основного здания и кессонов скважин.

По технологии у заказчика есть определенная договоренность с компанией, поставляющей оборудование водоподготовки и насосные станции 2-го подъема, они предоставят нам чертежи с обвязкой станции водоподготовки и подобрали все основное оборудование (КП от 10.08.2017). Нам нужно будет составить комплект чертежей раздела ТХ + спецификации.

Предварительное расположение оборудования сделано (файл ТХ от 23 сентября)

Материал необходим в формате .dwg (AutoCAD).