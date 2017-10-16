По черновику замера сделать в автокаде обмерный чертеж квартиры

надо оперативно, по картинке, сделать обмерный чертеж однокомнатной квартиры.

примерно 40-45 м2.

есть образец, что нужно.

и сам черновой обмер.(его сейчас перерисую попонятнее и получше)

время: надо сейчас.

стоимость в рублях? сколько часов займет?