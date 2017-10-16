По черновику замера сделать в автокаде обмерный чертеж квартиры

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Закрыт28 заявок537 просмотров

надо оперативно, по картинке, сделать обмерный чертеж однокомнатной квартиры.

примерно 40-45 м2.

есть образец, что нужно.

и сам черновой обмер.(его сейчас перерисую попонятнее и получше)

время: надо сейчас.

стоимость в рублях? сколько часов займет?

AutoCAD
8 лет назад
serg11235
Сергей 
41 год
14 лет в сервисе
Был
год назад

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