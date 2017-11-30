Доработать проект электрики, отопления, гвс, хвс.

  1. Биржа фриланса
  2. Чертежи и Схемы
Завершен6 заявок303 просмотра

Всем привет! Есть готовые линейные схемы , их нужно "причесать" и сделать спецификацию.

8 лет назад
abm
38 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Limsv
61 год
8 лет в сервисе
Была
3 года назад
8 лет назад
$319
3 дня
Благодарю за проделанную работу! Все пожелания учитывались, рекомендую!
Спасибо за сотрудничество! Алексей - ответственный, честный и приятный в общении заказчик. Буду рада дальнейшему сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

Limsv
61 год
8 лет в сервисе
Была
3 года назад
8 лет назад