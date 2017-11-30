Добрый день, переодически на наши продукты нам необходимы чертежи. Примеры прикреплены. Прошу указывать цену за чертеж. Сложные чертежи соответственно по договоренности.
Доработать проект электрики, отопления, гвс, хвс.
Всем привет! Есть готовые линейные схемы , их нужно "причесать" и сделать спецификацию.
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