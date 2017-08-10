Ищем мебельного техника/конструктора

  1. Биржа фриланса
  2. Чертежи и Схемы
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Для выполнения сдельного заказа ищем технолога корпусной мебели

Требования:

  • Опыт работы конструктором-технологом
  • Знание программ ArchiCad
  • Владение основами MS Office
  • Умение работать в графических редакторах будет преимуществом
  • умение и понимание как сделать распил
все остальные нюансы обсудим в личке
ArchiCAD
8 лет назад
urbanwar
55 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров