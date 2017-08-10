Всем привет! Есть готовые линейные схемы , их нужно "причесать" и сделать спецификацию.
Замерщик
Нужен человек, на один день, чтобы сделать замеры в помещении для общепита.
Нам необходимо сделать обмерный план помещения, с развертками стен, с указанием высот проемов, окон и .т.д., привязкой коммуникаций, все до миллиметра.
В автокаде в DWG формате.
Общая площадь помещения около 354,45 кв.м.
Более подробное ТЗ находится в прикрепленном файле!
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