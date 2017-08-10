Нужен человек, на один день, чтобы сделать замеры в помещении для общепита.

Нам необходимо сделать обмерный план помещения, с развертками стен, с указанием высот проемов, окон и .т.д., привязкой коммуникаций, все до миллиметра.

В автокаде в DWG формате.

Общая площадь помещения около 354,45 кв.м.

Более подробное ТЗ находится в прикрепленном файле!