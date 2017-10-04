Нужен исходник программы на Delphi7

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Закрыт1 заявка179 просмотров

Мое приложение записанное на Delphi7 раньше отправляла письма и файлы на почту. (майл.ру)

Но последние годы прошли изменения на сервере Майл ру, и я использовал Synapsys для отправки писем.

Письма сейчас получается отправлять, а вот файл не могу отправить.

Файл (база данных Access)

Нужен исходник примера для отправки файла, чтобы этот код внести в свою программу.

8 лет назад
Berik27
49 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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