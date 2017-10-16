нужна программа для рассылки сообщений в скайпе для сайта skypesender.ru по причине некорректной работы старой имеющейся на сайте для партнеров, которые жалуются на нестабильную работу программы. проверить можно на разных операционных системах скачав с сайта. ...
Крошечный автоматизатор скачивания файлов с сайтов
Мне нужно сделать программу, которая скачивала бы файлы с двух сайтов, а затем клала бы их в заданную папку на компьютере.
Собственно, есть два сайта с файлами. Файлы на этих сайтах обновляются раз в пару дней. Мне приходится регулярно скачивать эти файлы вручную. На то, чтобы открыть сайт, залогиниться, проверить, есть ли новые файлы, сохранить, разархивировать итп уходит несколько минут. Цель программы - автоматизировать процесс, чтобы все происходило в один клик.
1-й сайт. (Адрес дам при личной переписке.) Скачивание файлов производится в несколько этапов:
а) программа открывает страницу логина и логинится с помощью логина и пароля
б) на следующей странице есть несколько ссылок на каталоги с файлами. открываются четыре из них (ссылки статичные, но нужна возможность указать их в конфиге программы, на случай если нои изменятся)
в) на каждой из открытых страниц будет список с файлами. у каждого файла в названии есть дата (новые файлы появляются раз в пару дней).
г) в локальной папке на компьютере хранятся все файлы, которые были скачаны до этого. когда на сайте появляется новый файл, то программа это определяет (по имени файла - просто определяет, что файла с таким именем в локальной папке нет), скачивает файл, сохраняет в локальную папку; затем этот файл нужно разархивировать в ещё одну отдельную локальную папку (файл в формате .zip).
2-й сайт - cloud.mail.ru.
Схема работы похожая, только логиниться никуда не надо - есть набор ссылок на каталоги, из которых нужно скачивать такие же файлы таким же образом.
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