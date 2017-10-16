Крошечный автоматизатор скачивания файлов с сайтов

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Завершен6 заявок204 просмотра

Мне нужно сделать программу, которая скачивала бы файлы с двух сайтов, а затем клала бы их в заданную папку на компьютере. 

Собственно, есть два сайта с файлами. Файлы на этих сайтах обновляются раз в пару дней. Мне  приходится регулярно скачивать эти файлы вручную. На то, чтобы открыть сайт, залогиниться, проверить, есть ли новые файлы, сохранить, разархивировать итп уходит несколько минут. Цель программы - автоматизировать процесс, чтобы все происходило в один клик. 

1-й сайт. (Адрес дам при личной переписке.) Скачивание файлов производится в несколько этапов:

а) программа открывает страницу логина и логинится с помощью логина и пароля

б) на следующей странице есть несколько ссылок на каталоги с файлами. открываются четыре из них (ссылки статичные, но нужна возможность указать их в конфиге программы, на случай если нои изменятся)

в) на каждой из открытых страниц будет список с файлами. у каждого файла в названии есть дата (новые файлы появляются раз в пару дней). 

г) в локальной папке на компьютере хранятся все файлы, которые были скачаны до этого. когда на сайте появляется новый файл, то программа это определяет (по имени файла - просто определяет, что файла с таким именем в локальной папке нет), скачивает файл, сохраняет в локальную папку; затем этот файл нужно разархивировать в ещё одну отдельную локальную папку (файл в формате .zip).

2-й сайт - cloud.mail.ru

Схема работы похожая, только логиниться никуда не надо - есть набор ссылок на каталоги, из которых нужно скачивать такие же файлы таким же образом. 

8 лет назад
Sla_sh
39 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

gladishevap
Алексей 
34 года
9 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
8 лет назад
$15
2 дня
Алексей полностью справился с задачей, уложился в оговоренные сроки. Все время был на связи, оперативно справлялся с доработками. Единственный негативный момент - не прислал исходники после оплаты, приняв решение в одностороннем порядке, т.к. изначально этот моментне оговаривался.
Проект оказался не совсем крошечный и со своими нюансами(в работе веб-сайтов). Со своей стороны признаю, что сначала упустил по невнимательности, один момент из ТЗ при написании программы(всё было оперативно дополнено), а также не предоставил исходники программы заказчику, т.к. на это не было предварительной договорённости. Заказчик чётко сформулировал ТЗ, был вежлив, постоянно находился на связи. Оплата прошла быстро и в срок. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

gladishevap
Алексей 
34 года
9 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
8 лет назад

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