Алексей gladishevapgladishevap
32 годаСербия/Белград
8 лет на фриланс-бирже
Был
7 месяцев назад
Пишу на Python - скрипты, программы и приложения, автоматизация, правки кода.
На Python я пишу:
программы (если GUI - то PyQt5) и скрипты
многопоточные парсеры(requests+lxml, bs4, реже пауки - на scrapy) с поддержкой прокси,
автоматизаторы(selenium)
создание ботов телеграмм
работа с API(FastAPI - проекты)
в том числе вношу правки в существующий код.
для Flask - разработка и поддержка веб-приложений(стек - MySQL/Postgre,JavaScript)
!!! НЕ ПИШУ:
студенческие работы
веб-сайты
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$30
средняя цена заказа
—
нет принятых заявок
—
нет постоянных заказчиков
7
безопасных платежей
Портфолио
- Программа автоматизированного постинга на форуме275 просмотров
Отзывы заказчиков
$26
10 баллов
5 лет назад
Алексей один из самых адекватных и быстрых программистов с которыми я работал. А я работал много с кем ) Задача решена супер-быстро. Код качественный, хорошо все прокомментировано так, что с этим можно нормально работать дальше. Однозначно рекомендую!
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Оплата в срок. ТЗ - подробное и понятное. Рекомендую!!!
$21
10 баллов
5 лет назад
Однозначно рекомендую даного исполнителя. Скрипт написан в срок, все пожелания были учтены и потом вносили правки. При этом код структурирован четко, есть комментарии к секциям, все очень прозрачно и понятно. Будем обращаться еще, спасибо!)
Ответный отзыв
Благодарю за сотрудничество. Интересная вышла, с визуальной точки зрения, задача)). С оплатой и коммуникацией, полный порядок. Конечно же, я рекомендую Дмитрия.
$20
10 баллов
5 лет назад
Хочу порекомендовать Алексея как отличного специалиста, который активно использует креативные подходы к поиску решения поставленных задач. Очень оперативно разобрался в довольно запутанном скрипте на питоне/селениуме. Очень приятен в общении и быстро отвечает на все вопросы. Исходя из моего опыта на этом сайте, сильно отличается от большинства своим профессионализмом и высокой ответственностью за достижение успешного результата. Желаю Алексею успехов и надеюсь продолжить сотрудничество в будущем по другим проектам!
Ответный отзыв
Спасибо за проект, иногда нужно тонизировать себя и делать правки в запутанных скриптах (в плане кода). Основные правки были внесены, скрипт работает. Заказчик отличный, на связи, быстрая оплата. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество и рекомендую!
$2
10 баллов
5 лет назад
Первым комментарием ответил на мой запрос. Видно что отлично шарит в Python'e
Ответный отзыв
Всё ок. Рекомендую.
$6
10 баллов
5 лет назад
Выполнил запрос полностью, очень оперативно, с коммуникацией проблем не было. Рекомендую!
Ответный отзыв
Было предоставлено полное описание задачи, заказчик вежлив, быстрая коммуникация. Удобная оплата. Рекомендую к сотрудничеству!