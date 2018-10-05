Хочу порекомендовать Алексея как отличного специалиста, который активно использует креативные подходы к поиску решения поставленных задач. Очень оперативно разобрался в довольно запутанном скрипте на питоне/селениуме. Очень приятен в общении и быстро отвечает на все вопросы. Исходя из моего опыта на этом сайте, сильно отличается от большинства своим профессионализмом и высокой ответственностью за достижение успешного результата. Желаю Алексею успехов и надеюсь продолжить сотрудничество в будущем по другим проектам!