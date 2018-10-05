gladishevap

Алексей gladishevap

 
32 годаСербия/Белград
8 лет на фриланс-бирже
Был
7 месяцев назад
Пишу на Python - скрипты, программы и приложения, автоматизация, правки кода.

На Python я пишу:

  • программы (если GUI - то PyQt5) и скрипты

  • многопоточные парсеры(requests+lxml, bs4, реже пауки -  на scrapy) с поддержкой прокси,

  • автоматизаторы(selenium)

  • создание ботов телеграмм

  • работа с API(FastAPI - проекты)

  • в том числе вношу правки в существующий код.

  • для Flask - разработка и поддержка веб-приложений(стек - MySQL/Postgre,JavaScript)

!!! НЕ ПИШУ:

студенческие работы

веб-сайты

JavascriptPythonMySQLSeleniumFlaskFastAPI
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
7
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Отзывы заказчиков
raeen
41 годРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
$26
10 баллов
5 лет назад
2 небольших задания на Python (одно из них про selenium)
Алексей один из самых адекватных и быстрых программистов с которыми я работал. А я работал много с кем ) Задача решена супер-быстро. Код качественный, хорошо все прокомментировано так, что с этим можно нормально работать дальше. Однозначно рекомендую!
Отличный заказчик! Оплата в срок. ТЗ - подробное и понятное. Рекомендую!!!
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demm149
43 годаУкраина
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
$21
10 баллов
5 лет назад
Парсинг сайта (добываем информацию из iframe)
Однозначно рекомендую даного исполнителя. Скрипт написан в срок, все пожелания были учтены и потом вносили правки. При этом код структурирован четко, есть комментарии к секциям, все очень прозрачно и понятно. Будем обращаться еще, спасибо!)
Благодарю за сотрудничество. Интересная вышла, с визуальной точки зрения, задача)). С оплатой и коммуникацией, полный порядок. Конечно же, я рекомендую Дмитрия.
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danil-bel
Федор 
39 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
$20
10 баллов
5 лет назад
Починить скрипт автоматизации работы с smmbox.ru на Python
Хочу порекомендовать Алексея как отличного специалиста, который активно использует креативные подходы к поиску решения поставленных задач. Очень оперативно разобрался в довольно запутанном скрипте на питоне/селениуме. Очень приятен в общении и быстро отвечает на все вопросы. Исходя из моего опыта на этом сайте, сильно отличается от большинства своим профессионализмом и высокой ответственностью за достижение успешного результата. Желаю Алексею успехов и надеюсь продолжить сотрудничество в будущем по другим проектам!
Спасибо за проект, иногда нужно тонизировать себя и делать правки в запутанных скриптах (в плане кода). Основные правки были внесены, скрипт работает. Заказчик отличный, на связи, быстрая оплата. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество и рекомендую!
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vrider
31 годУкраина
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
$2
10 баллов
5 лет назад
Python regexp под instagram ссылки
Первым комментарием ответил на мой запрос. Видно что отлично шарит в Python'e
Всё ок. Рекомендую.
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Abekzhanov
34 годаКазахстан
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$6
10 баллов
5 лет назад
Python парсинг скрытого поля json
Выполнил запрос полностью, очень оперативно, с коммуникацией проблем не было. Рекомендую!
Было предоставлено полное описание задачи, заказчик вежлив, быстрая коммуникация. Удобная оплата. Рекомендую к сотрудничеству!
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