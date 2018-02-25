Программа автоматизированного постинга на форуме

Программа выполняет постинг данных для форума mmgp.ru, которые автоматически извлекает из загружаемых пользователем csv-файлов для различных платёжных систем(в ручном или автоматическом режиме определения типа csv-файла). В зависимости от наличия данных из csv в БД на второй вкладке, программа сортирует данные. После нажатия кнопки "Запуск постинга", происходит запуск вшитого невидимого браузера PhantomJS(используется стабильная версия v.1.9.7). Данные для авторизации, ожиданий и повторов в случае ошибки постинга, содержаться в файле настроек config.ini. Вся информация по работе программы выводится в поле в правой части окна.

Вторая вкладка содержит редактируемую Базу данных, с возможностью добавления/изменения/удаления/поиска данных.

ФАЙЛЫ ПРОГРАММЫ:

Программа состоит из основного файла exe, и папки config, которая содержит:

-конфигурационный файл c настройками config.ini

-файл readme.txt

ЯЗЫК ПРОГРАММИРОВАНИЯ: Python3

ИНТЕРФЕЙС: PyQt5