demm149

Дмитрий Гончаренко demm149

 
43 годаУкраина/Черкассы
5 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$15
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Наполнение сайта (подборка рекомендаций подарков), английский

    $30

    Добрый день! Необходимо подобрать подарки в галереи подарков. - Сбор списка подарков на англоязычных сайтах (по определнным критериям - предоставим) в таблицу - Добавление изображений в галерею Wordpress, добавление ссылки на товар.  Требования: - Хороший вкус (это ...

    WordPress
    Наполнение сайтовнет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Креативы для Facebook\inst

    $50

    Добрый день! Нужна дюжина вот таких баннеров https://www.facebook.com/ads/library/?active_status=all&amp;ad_type=all&amp;country=ALL&amp;impression_search_field=has_impressions_lifetime&amp;view_all_page_id=103600287658441 Там два типа - человек в бумажкой в руках и текстом на бумаге. Второй тип - человек с чеком. Только американские типажи, словянские лица не нужны.  Каждого типа - ...

    Баннеры16 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Устройства для открывания дверей и нажатия кнопок с автоматической дез

    Добрый день! Необходима инженерная доработка устройства для открывания дверей и нажатия кнопок с автоматической дезинфекцией места контакта. Задача состоит в создании простой механики работы а также в подготовке модели для 3D печати. Механика (движущиеся детали): - Зацеп выдвигается ...

    Чертежи и Схемы4 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Графика для рекламы в Фейсбук\Инстаграм (медицинский центр)

    $10

    Необходимо создать графику для рекламы в Фейсбук\Инстаграм Рекламируется услуга МРТ сервиса в регионе http://evromed.ck.ua/%d0%bc%d1%80%d1%82/ Размер файла: 1080\1080 px Текст на изображении:  1. Крупный текст (это важно выделить):  Вариант 1 "МРТ дослідження у м. Черкаси" или Вариант 2 "МРТ ...

    Иллюстрации и Рисунки7 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Нужно переверстать одну статическую страницу

    $15

    - Необходимо почистить код от всего лишнего, радикально уменьшив его размер - Необходимо сделать страницу mobile-friendly (для нормального просмотра на мобильных устройствах) Скриншот мобильной версии - в приложении Страница: https://discountdeals.pro/US/Fabric-com/coupons.html

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Дизайн футболок (векторная графика)

    Результат работы:  .ai файл  (Adobe Illustrator)  или в формате, который может открыть и редактировать в Adobe Illustrator. Пропорции рисунка:  1 к 2 (вертикальный прямоугольник). Используются только векторные элементы. Очень важно - тщательная работа со шрифтами, ...

    Illustrator
    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Парсинг сайта (добываем информацию из iframe)

    Парсинг сайта (добываем информацию из iframe) Парсим каждую из внутренних страниц сайта https://hpjav.tv (осторожно, эротика). Пример страницы: https://hpjav.tv/73064/dtt-009 Шаг 1. Находим 7 iframe (2 типа) на каждой странице. Шаг 2. В каждом из iframe находим ссылку на ...

    Парсинг сайтаPythonSelenium
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад
Отзывы фрилансеров
Egor1248
Егор 
23 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
год назад
$15
10 баллов
4 года назад
Нужно переверстать одну статическую страницу
Выполнял повторную верстку страниц для сокращения размера кода. Большое спасибо за интересный заказ! Был рад сотрудничеству! Однозначно рекомендую Дмитрия!)
Хороший уровень верстки, работа сделана очень быстро. Все правки внесены без проблем. Рекомендую исполнителя.
Ответный отзыв
ElenaMedvedeva
35 летУкраина
5 лет в сервисе
Была
17 дней назад
$20
10 баллов
5 лет назад
Дизайн футболок (векторная графика)
Очень довольна сотрудничеством с Дмитрием: всегда на связи, чёткие, понятные правки. Буду рада продолжать работу! Рекомендую!
Отличная работа! Хороший вкус (а именно это найти не просто) и качественное исполнение.
Ответный отзыв
gladishevap
Алексей 
32 годаСербия
8 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$21
10 баллов
5 лет назад
Парсинг сайта (добываем информацию из iframe)
Благодарю за сотрудничество. Интересная вышла, с визуальной точки зрения, задача)). С оплатой и коммуникацией, полный порядок. Конечно же, я рекомендую Дмитрия.
Однозначно рекомендую даного исполнителя. Скрипт написан в срок, все пожелания были учтены и потом вносили правки. При этом код структурирован четко, есть комментарии к секциям, все очень прозрачно и понятно. Будем обращаться еще, спасибо!)
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