Добрый день! Необходимо подобрать подарки в галереи подарков. - Сбор списка подарков на англоязычных сайтах (по определнным критериям - предоставим) в таблицу - Добавление изображений в галерею Wordpress, добавление ссылки на товар. Требования: - Хороший вкус (это ...
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Добрый день! Нужна дюжина вот таких баннеров https://www.facebook.com/ads/library/?active_status=all&ad_type=all&country=ALL&impression_search_field=has_impressions_lifetime&view_all_page_id=103600287658441 Там два типа - человек в бумажкой в руках и текстом на бумаге. Второй тип - человек с чеком. Только американские типажи, словянские лица не нужны. Каждого типа - ...Баннеры16 заявокЗакрыт3 года назад
Добрый день! Необходима инженерная доработка устройства для открывания дверей и нажатия кнопок с автоматической дезинфекцией места контакта. Задача состоит в создании простой механики работы а также в подготовке модели для 3D печати. Механика (движущиеся детали): - Зацеп выдвигается ...Чертежи и Схемы4 заявкиЗакрыт4 года назад
- $10
Необходимо создать графику для рекламы в Фейсбук\Инстаграм Рекламируется услуга МРТ сервиса в регионе http://evromed.ck.ua/%d0%bc%d1%80%d1%82/ Размер файла: 1080\1080 px Текст на изображении: 1. Крупный текст (это важно выделить): Вариант 1 "МРТ дослідження у м. Черкаси" или Вариант 2 "МРТ ...Иллюстрации и Рисунки7 заявокЗакрыт4 года назад
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- Необходимо почистить код от всего лишнего, радикально уменьшив его размер - Необходимо сделать страницу mobile-friendly (для нормального просмотра на мобильных устройствах) Скриншот мобильной версии - в приложении Страница: https://discountdeals.pro/US/Fabric-com/coupons.htmlHTML-верстка1 исполнительЗавершен4 года назад
Результат работы: .ai файл (Adobe Illustrator) или в формате, который может открыть и редактировать в Adobe Illustrator. Пропорции рисунка: 1 к 2 (вертикальный прямоугольник). Используются только векторные элементы. Очень важно - тщательная работа со шрифтами, ...Дизайн продукции1 исполнительЗавершен5 лет назад
Парсинг сайта (добываем информацию из iframe) Парсим каждую из внутренних страниц сайта https://hpjav.tv (осторожно, эротика). Пример страницы: https://hpjav.tv/73064/dtt-009 Шаг 1. Находим 7 iframe (2 типа) на каждой странице. Шаг 2. В каждом из iframe находим ссылку на ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен5 лет назад