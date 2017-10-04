Программа для рассылки в скайпе

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт9 заявок331 просмотр

нужна программа для рассылки сообщений в скайпе для сайта skypesender.ru по причине некорректной работы старой имеющейся на сайте для партнеров, которые жалуются на нестабильную работу программы. проверить можно на разных операционных системах скачав с сайта. суть в рассылке по своим контактам скайп и получении за это выплат. если возможно отредактировать исходники имеющейся программы - предоставлю их.

Т3 отдам ответственному программисту.

8 лет назад
ssender
34 года
8 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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