Программа для рассылки в скайпе

нужна программа для рассылки сообщений в скайпе для сайта skypesender.ru по причине некорректной работы старой имеющейся на сайте для партнеров, которые жалуются на нестабильную работу программы. проверить можно на разных операционных системах скачав с сайта. суть в рассылке по своим контактам скайп и получении за это выплат. если возможно отредактировать исходники имеющейся программы - предоставлю их.

Т3 отдам ответственному программисту.