Написание десктопного парсера для linkedin.com на C#, Delphi, C++

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Завершен1 заявка218 просмотров

Нужно написать на C#, Delphi, C++ ...  парсер linkedin.com под Win7

ТЗ в атаче.

Мои сроки 7-10 календарных дней.

Оплата: оптимально WMZ, WMR можно еще Яндкс.Деньги

Возможно работа через гаранта, оплата гаранта ваша.

Обычно мне сбрасывают ограниченную версию для тестов и после

отлавливания всех багов, я сбрасываю 100% оплаты и получаю полную

версию.

Сроки 4-5 дней.

Просьба не беспокоить посредников и менеджеров софт. компаний. Работаю только напрямую с живым человеком который пишет софт.

Delphi
8 лет назад
FOX555
48 лет
18 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

sergey-prokhorov
43 года
12 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
8 лет назад
$150
5 дней
Ответственный исполнитель.
прекрасный заказчик! рекомендую к сотрудничеству.

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sergey-prokhorov
43 года
12 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
8 лет назад

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