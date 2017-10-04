Создание программного продукты на базе C++, Qt, OpenGL.

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт1 заявка179 просмотров

Программа включает в себя несколько модулей.

1) Экспертная система.

2) 3Д графика

3)3д реконструкции (dicom). Реконструкции скелета человека на основании компьютерной томографии.

4) Работа с STL файлами 

Работа с пунктами 3 и 4 в едином поле. Суть заключается в видоизменении этих файлов путем резания и перемещения.

8 лет назад
azaamat
Азамат 
33 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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