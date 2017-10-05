Отредактировать программу на C++

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт5 заявок184 просмотра

Имеются исходники программы на с++. Из них необходимо убрать ненужные блоки кода, отвечающие за дополнительный ненужный функционал. Скомпилировать. Цель правки - снизить размер исполняемого файла.

Более подробное ТЗ отправлю всем отписавшимся. 

Оплата wmr/wmz по факту.

8 лет назад
portnyagin
Андрей 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад

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