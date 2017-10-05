Разработать ПО снятия скрина с экрана

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
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Необходимо разработать ПО или доработать любое из существующих (их полно), объясню что требуется.

Снятие скрина (фото) экрана монитора при нажатии на клавишу клавиатуры (клавиша может быть почти любая например F4)

Плюс обратный отсчет, например выглядеть это так: 

1. Запускаю это ПО

2. Нажимаю заданную клавишу

3. Загорается крупно, обратный отсчет 3 2 1

4. Сохраняется снимок в указанный путь.

8 лет назад
komspoligraf
Константин 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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