нужна программа для рассылки сообщений в скайпе для сайта skypesender.ru по причине некорректной работы старой имеющейся на сайте для партнеров, которые жалуются на нестабильную работу программы. проверить можно на разных операционных системах скачав с сайта. ...
Разработать ПО снятия скрина с экрана
Необходимо разработать ПО или доработать любое из существующих (их полно), объясню что требуется.
Снятие скрина (фото) экрана монитора при нажатии на клавишу клавиатуры (клавиша может быть почти любая например F4)
Плюс обратный отсчет, например выглядеть это так:
1. Запускаю это ПО
2. Нажимаю заданную клавишу
3. Загорается крупно, обратный отсчет 3 2 1
4. Сохраняется снимок в указанный путь.
Заявки фрилансеров
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