Здравствуйте уважаемый заказчик!

Занимаюсь профессионально дизайном уже больше 7 лет, за это время в совершенстве овладел Photoshop,Corel, а так же знаю 3D max.

Применяю свои знания в таких сферах как:

Разработки и изготовление полиграфической продукции;

Наружной рекламе;

Дизайне сайтов;

Создание 3d моделей;

Дизайне интерьеров.

В создании и редактировании изображений или объектов не вижу преград.