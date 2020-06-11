Константин komspoligrafkomspoligraf
34 годаРоссия/Комсомольск-на-Амуре
11 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Здравствуйте уважаемый заказчик!
Занимаюсь профессионально дизайном уже больше 7 лет, за это время в совершенстве овладел Photoshop,Corel, а так же знаю 3D max.
Применяю свои знания в таких сферах как:
Разработки и изготовление полиграфической продукции;
Наружной рекламе;
Дизайне сайтов;
Создание 3d моделей;
Дизайне интерьеров.
В создании и редактировании изображений или объектов не вижу преград.
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Портфолио
- Разработка макета и оклейка автобуса "в круг"258 просмотров
- Меню для кофейни264 просмотра
- Банер всесезонная пена167 просмотров
- Замена лица на фото170 просмотров
- Визитная карта115 просмотров
- Подарочная карта129 просмотров