komspoligraf

Константин komspoligraf

 
34 годаРоссия/Комсомольск-на-Амуре
11 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Здравствуйте уважаемый заказчик!

Занимаюсь профессионально дизайном уже больше 7 лет, за это время в совершенстве овладел Photoshop,Corel, а так же знаю 3D max. 

Применяю свои знания в таких сферах как: 

Разработки и изготовление полиграфической продукции;

Наружной рекламе;

Дизайне сайтов;

Создание 3d моделей;

Дизайне интерьеров.

В создании и редактировании изображений или объектов не вижу преград.

Дизайн сайта3ds MaxPhotoshop3D-модель
Портфолио