Разработать приложение "Виртуальный принтер"

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Закрыт1 заявка154 просмотра

Реализовать сетевой виртуальный принтер и драйвер для него:

  • Драйвер принтера должен отправить пользовательский документ на обработку в виртуальный сетевой принтер.
  • Виртуальный принтер должен сформировать документ в формате PDF/A и вернуть его в драйвер принтера.
  • Драйвер принтера в соответствии с пользовательскими настройками драйвера и отправлять его в специализированное ПО на дальнейшую обработку с помощью POST-запроса.
  • После успешной отправки документа драйвер виртуального принтера должен открывать страницу браузера для ввода пользователем дополнительных данных о документе.
Технические требования реализации:
  • драйвер принтера должен работать под управлением ОС Windows;
  • сетевой принтер должен работать под управлением ОС Linux либо Windows;
  • технологии реализации (в порядке убывания): Go, C# (.Net), Java либо C++;
  • использование проприетарного ПО, платных вспомогательных библиотек недопустимо.
JavaLinux
8 лет назад
I-Novus
39 лет
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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