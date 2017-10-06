Нужен чекер + парсер для прокси. Нужно получать нормальные работоспособные прокси. Прокси мы долны получать в файл txt в формате ip:port
Python: машинное обучение, натренировать модель
Имеются данные матрицы X1,Y1. Задача: написать модель которую можно запустить, обучить на (X1,Y1), и получить предсказания из Х2, сравнить корреляцию предсказаний на основании X2 с Y2. Имеется архитектура нейросети и обучения, необходимо написать код для ее обучения на данных (Х1,Y1) и получения предсказаний.Подробности ответившим.
Заявки фрилансеров
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