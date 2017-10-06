Python: машинное обучение, натренировать модель

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Имеются данные матрицы X1,Y1. Задача: написать модель которую можно запустить, обучить на (X1,Y1), и получить предсказания из Х2, сравнить корреляцию предсказаний на основании X2 с Y2. Имеется архитектура нейросети и обучения, необходимо написать код для ее обучения на данных (Х1,Y1)  и получения предсказаний.Подробности ответившим. 

PythonМашинное обучение
8 лет назад
Rover23
Роман 
42 года
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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