Нужно 2 софта.

1 софт: Я его выставляю на продажу в моей группе. Привязка должна быть к железу.

Что должен делать этот софт ? Авторизация на бинарных опционах (OlympTrade) и должен открывать сделки по моим сигналам. В программе должна быть настройка (Сумма,следущая сумма сделки если первая не заходит и тд,то есть умножитель суммы). Должна быть настройка счета (Демо или реал),должна быть статистика закрытых сделок и есть + или -. Должна быть поле для максимальной суммы убытки (когда доходит до этой суммы бот должен останавливаться),и естественно должен быть лог. Пример программы скину в личку (Вк). - (Скрины).

2 софт: Должен быть только у меня,у меня должен быть выбор пар (валютные пары),у меня должен выходить процент валютной пары. Должно быть выбор времени на сколько открывать сделку + (Повышение или понижение) и к тому же после того как я открываю сделку по программе,сигнал должен отправляться в закрытую группу + на софт который будет у дургих. По сути программа должна постить сигнал в группе (более подробно расскажу). + отправлять сигнал на софт который у людей.