Whatsapp рассыльщик

$400
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт1 заявка209 просмотров

Приветствую, необходима реализация рассыльщика + регистратора+ чекера под whatsapp (api лежит на гитхабе).

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8 лет назад
Malikostar
Антон 
40 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров