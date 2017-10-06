Сбор информации с сайтов

Мне нужно десктопное приложение на JAVA с незамысловатым Swing интерфейсом для пользователя. Приложение должно парсить информацию с конкретно заданных сайтов, на которых размещены разного рода таблицы. Собирать информацию с разных таблиц и выводить пользователю в приложении в виде одной таблицы. Приложение должно обновлять данные каждые 3-4 сек, при появлении новых записей они должны помечаться в таблице и проигрываться какой-то звук для уведомления пользователя.