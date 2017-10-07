Система умный дом

Архитектура:

Главный микроконтроллер – raspberry pi3, на котором запущен локальный сервер – управляющее устройство и способ связи с клиентом. С помощью радиомодуля передается команда на исполнительные устройства или мониторится информация с датчиков.

Исполнительное устройство – радиореле(реле и диммер) с обратной связью, универсальный пульт для кондиционеров, "бокс" с датчиками (температура, влажность, углекислый газ, дым, движение), терморегулятор для управление теплым полом, устройство для управления воротами (возможно достаточно эмулировать радиосигнал и привязать его к уже готовому механизму открывания ворот)

Необходимо реализовать систему умного дома, а именно – подобратьсобрать исполнительные устройства, запрограммировать (создать сервер, написать всю прогу по работе системы). При этом нужно отправлять шифрованные радиосигналы, чтобы избежать возможности внедрения в систему злоумышленников.

Функционал итогового результата

1. Управление всем светом в доме (вкл выкл, диммер, мониторинг состояния), розетками, воротами на улице (если дача) с помощью 1) приложения на телефоне, 2) радиопултов, 3) обычных выключателей.

2. Управление кондиционером с помощью приложения на телефоне

3. Мониторинг инфы с датчиков: температура, влажность, углекислый газ, дым (угарный газ).

4. Простая система сигнализации – датчики движения, которые при включенной сигнализации, при срабатывании, отправляют уведомление.

5. Управление тёплым полом (можно ли использовать переменный резистор в радиомодуле по типу диммера?).

6.Сценарии

7. Интеграция системы видеонаблюдения

здесь ничего стоить не нужно, достаточно купить готовую систему видеонаблюдения, единственная работа – с софтом. Интересует возможно мониторинга в реальном времени через приложение на телефоне (которое будет писаться отдельно). Правильно ли будет предъявить этот вопрос к разработчиками приложения, или же определенные изменения нужны на этапе разработки системы?

8. Возможно ли улучшить сигнализацию путем отправки записанного послания на номер 112 и на телефон хозяина в случае срабатывания датчика движения при включенной сигнализации, а так же отправка записанного послания пожарным и на телефон хозяина в случае срабатывания датчика дыма?

Возможно деление проекта (на часть инженерную и часть ПО)