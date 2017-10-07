Реализовать сетевой виртуальный принтер и драйвер для него: Драйвер принтера должен отправить пользовательский документ на обработку в виртуальный сетевой принтер.Виртуальный принтер должен сформировать документ в формате PDF/A и вернуть его в драйвер принтера.Драйвер принтера в ...
Система умный дом
Архитектура:
Главный микроконтроллер – raspberry pi3, на котором запущен локальный сервер – управляющее устройство и способ связи с клиентом. С помощью радиомодуля передается команда на исполнительные устройства или мониторится информация с датчиков.
Исполнительное устройство – радиореле(реле и диммер) с обратной связью, универсальный пульт для кондиционеров, "бокс" с датчиками (температура, влажность, углекислый газ, дым, движение), терморегулятор для управление теплым полом, устройство для управления воротами (возможно достаточно эмулировать радиосигнал и привязать его к уже готовому механизму открывания ворот)
Необходимо реализовать систему умного дома, а именно – подобратьсобрать исполнительные устройства, запрограммировать (создать сервер, написать всю прогу по работе системы). При этом нужно отправлять шифрованные радиосигналы, чтобы избежать возможности внедрения в систему злоумышленников.
Функционал итогового результата
1. Управление всем светом в доме (вкл выкл, диммер, мониторинг состояния), розетками, воротами на улице (если дача) с помощью 1) приложения на телефоне, 2) радиопултов, 3) обычных выключателей.
2. Управление кондиционером с помощью приложения на телефоне
3. Мониторинг инфы с датчиков: температура, влажность, углекислый газ, дым (угарный газ).
4. Простая система сигнализации – датчики движения, которые при включенной сигнализации, при срабатывании, отправляют уведомление.
5. Управление тёплым полом (можно ли использовать переменный резистор в радиомодуле по типу диммера?).
6.Сценарии
7. Интеграция системы видеонаблюдения
здесь ничего стоить не нужно, достаточно купить готовую систему видеонаблюдения, единственная работа – с софтом. Интересует возможно мониторинга в реальном времени через приложение на телефоне (которое будет писаться отдельно). Правильно ли будет предъявить этот вопрос к разработчиками приложения, или же определенные изменения нужны на этапе разработки системы?
8. Возможно ли улучшить сигнализацию путем отправки записанного послания на номер 112 и на телефон хозяина в случае срабатывания датчика движения при включенной сигнализации, а так же отправка записанного послания пожарным и на телефон хозяина в случае срабатывания датчика дыма?
Возможно деление проекта (на часть инженерную и часть ПО)
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Мне нужно десктопное приложение на JAVA с незамысловатым Swing интерфейсом для пользователя. Приложение должно парсить информацию с конкретно заданных сайтов, на которых размещены разного рода таблицы. Собирать информацию с разных таблиц и выводить пользователю в ...Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $10
Нужен чекер + парсер для прокси. Нужно получать нормальные работоспособные прокси. Прокси мы долны получать в файл txt в формате ip:portПрикладное ПО2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Имеются данные матрицы X1,Y1. Задача: написать модель которую можно запустить, обучить на (X1,Y1), и получить предсказания из Х2, сравнить корреляцию предсказаний на основании X2 с Y2. Имеется архитектура нейросети и обучения, необходимо написать код для ее обучения ...Закрыт7 лет назад
- $400
Приветствую, необходима реализация рассыльщика + регистратора+ чекера под whatsapp (api лежит на гитхабе). Пишите в заявку " я фрилансер"(защита от автоматического ответа)Закрыт7 лет назад
1 софт: Я его выставляю на продажу в моей группе. Привязка должна быть к железу. Что должен делать этот софт ? Авторизация на бинарных опционах (OlympTrade) и должен открывать сделки по моим сигналам. В ...Закрыт7 лет назад
Требуется написать со всеми пояснениями програму,генерирующую рандомный лабиринт с объейтом,управляемом с клавиатуры в графическом модуле "GraphABC" в программе "PascalABC".Возможные сроки и цены писать в комментариях к проекту.Прикладное ПО1 исполнительЗавершен8 лет назад
Необходимо разработать ПО или доработать любое из существующих (их полно), объясню что требуется. Снятие скрина (фото) экрана монитора при нажатии на клавишу клавиатуры (клавиша может быть почти любая например F4) Плюс обратный отсчет, ...Прикладное ПО15 заявокЗакрыт7 лет назад
- $100
Имеются исходники программы на с++. Из них необходимо убрать ненужные блоки кода, отвечающие за дополнительный ненужный функционал. Скомпилировать. Цель правки - снизить размер исполняемого файла. Более подробное ТЗ отправлю всем отписавшимся. ...Прикладное ПО5 заявокЗакрыт8 лет назад
- $500
Приветствую. Необходима реализация рассыльщика на базе zennodroid (мне он показался оптимальным). Более подробно задание опишу по ходу разговора. Указывайте в вашем ответе "я фрилансер" (защита от автоматического ответа, без этой фразы заявка игнорируется)Прикладное ПОнет заявокЗакрыт7 лет назад