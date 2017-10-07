Архитектура: Главный микроконтроллер – raspberry pi3, на котором запущен локальный сервер – управляющее устройство и способ связи с клиентом. С помощью радиомодуля передается команда на исполнительные устройства или мониторится информация с датчиков. Исполнительное ...
Объединить данные из файлов и сделать несколько парсеров
Объединить данные из файлов и сделать несколько парсеров
Заявки фрилансеров
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