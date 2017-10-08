Необходимо разложить звуковой файл БПФ- алгоритмом. Полученные частоту, амплитуду и фазу обработать по математическим формулам( простейшее преобразование). Сохранить полученные результаты в ASCII Операционка: Win 32-64, многоядерная поддержка, весьма желательно использовать видеокарту для преобразований -CUDA ...
Нужно настроить бота для автоворонки с возможностью рассылки
Нужно настроить бота, который будет:
1. Собирать базу (человек нажимает /start - вноситься в базу бота)
2. Автоматически отвечать в зависимости от ответа пользователя по сценариям с вопросами (да / нет / свой вариант - можно ввести текст)
3. Делать запланированную рассылку по собранной базе.
4. Устанавливать сценарии для новых пользователей.
Прошу оценить по срокам и стоимости.
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