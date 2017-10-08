Нужно настроить бота для автоворонки с возможностью рассылки

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Закрыт2 заявки152 просмотра

Нужно настроить бота, который будет: 

1. Собирать базу (человек нажимает /start - вноситься в базу бота)

2. Автоматически отвечать в зависимости от ответа пользователя по сценариям с вопросами (да / нет / свой вариант - можно ввести текст)

3. Делать запланированную рассылку по собранной базе. 

4. Устанавливать сценарии для новых пользователей. 

Прошу оценить по срокам и стоимости. 

8 лет назад
OLALALAlala
Ольга 
33 года
10 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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