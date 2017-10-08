VisualBasic макрос MS Word

Мне нужно десктопное приложение на JAVA с незамысловатым Swing интерфейсом для пользователя. Приложение должно парсить информацию с конкретно заданных сайтов, на которых размещены разного рода таблицы. Собирать информацию с разных таблиц и выводить пользователю в ...