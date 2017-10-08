Приложение которое работает с TOR (C#, console app, windows)

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Закрыт2 заявки488 просмотров

Необходимо сделать приложение которое работает с TOR

На выходе консольное приложение, которое ожидает ввода цифры и обрабатывает комманду согласно списку:

(0) - Выход из приложения (Environment.Exit)

(1) - Создать HTTP сервер, который слушает порт 4545 и перенапраляет HTTP комманды на TOR. Если TOR не был запущен, запустить и создать соединение на нем. 

(2) - Закрыть HTTP сервер (если был запущен)

(3) - Отправить комманду TOR о том, что нужно установить новое соединение.

Как работать с TOR и отправлять ему комманды можно прочитать на сайте TOR.

Все комманды обрабатываются синхронно. В конце работы пишется сообщение в консоль - "done" или ошибка.

Обрабатыватся и перенаправляться на TOR должны  все HTTP запросы (GET, POST ...) поступившие на порт 4545 - то есть на выходе получится http proxy

Приложение должно быть написано на C#, логи писать в файл event_log.txt

Проверка с моей стороны:

Запускаю приложение, ввожу "1", захожу в браузер, ввожу туда Proxy: localhost:4545 и серфю по страницам - все должно работать, при заходе whatismyip.com отображается IP от TOR-a

Если ввожу в приложение "2", после завершения работы комманды (отображения на экране "done") я захожу в браузер опять, обновляю whatismyip.com и вижу новый IP

8 лет назад
guest_14990861541357
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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