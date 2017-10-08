Необходимо написать VisualBasic макрос MS Word для автоматического поиска и исправления ошибок орфографии и пунктуации в тексте документа. Возможно, достаточно воспользоваться встроенным функционалом MS Word для выполнения этой задачи. Детали задания при контакте через ...
Разработать PDF плагин для DITA-OT
Имеется шаблонный PDF и исходные XML данные.
Требуется разработать плагин DITA-OT, для генерации PDF по шаблону.
Потребуются знания XSL.
Заявки фрилансеров
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