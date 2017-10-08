Необходимо написать VisualBasic макрос MS Word для автоматического поиска и исправления ошибок орфографии и пунктуации в тексте документа. Возможно, достаточно воспользоваться встроенным функционалом MS Word для выполнения этой задачи. Детали задания при контакте через ...
Проект по BLE mesh
проект по BLE meshу нас будет готовая плата, нужно будет только по части Bluetooth mesh доработать, протестить, предоставить API для фронт-энда.
Готовые SDK: http://www.nordicsemi.com/eng/Products/S132-SoftDevice
Опыт работы по программированию (общий стаж): от 6 лет
Образование: Высшее: специальность: программист
Техническое задание:
- сделать Bluetooth mesh для 50 устройств (сбор показаний датчиков, управление)
- предоставить API для фронт-энд программиста (выход/соединение со смартфона)
- аутентификация пользователя при заходе со смартфона
- передача данных с BLE модуля на порт ethernet по протоколу MODBUS TCP
- передача прочих данных с АЦП на порт ethernet по протоколу MODBUS TCP
- в идеале настройка GSM модуля (отправка SMS)Обязательно прикладывайте портфолио и резюме!Работа по договору , плата поэтапная
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