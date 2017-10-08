Проект по BLE mesh

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Закрыт1 заявка209 просмотров

проект по BLE meshу нас будет готовая плата, нужно будет только по части Bluetooth mesh доработать, протестить, предоставить API для фронт-энда.

Готовые SDK: http://www.nordicsemi.com/eng/Products/S132-SoftDevice 

Опыт работы по программированию (общий стаж): от 6 лет

Образование: Высшее:  специальность: программист

Техническое задание:

- сделать Bluetooth mesh для 50 устройств (сбор показаний датчиков, управление)

- предоставить API для фронт-энд программиста (выход/соединение со смартфона)

- аутентификация пользователя при заходе со смартфона

- передача данных с BLE модуля на порт ethernet по протоколу MODBUS TCP

- передача прочих данных с АЦП на порт ethernet по протоколу MODBUS TCP

- в идеале настройка GSM модуля (отправка SMS)Обязательно прикладывайте портфолио и резюме!Работа по договору , плата поэтапная

8 лет назад
nae
49 лет
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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