Собрать сцену из готовых моделей интерьера Есть все готовые модели (мебель), нужно собрать сцену и сделать одну стену/угол комнаты (есть фото по которой нужно все повторить! Сделать свет дневной и ночной (2 файла сцены). ...
- $45Интерьеры и Экстерьеры5 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно по тимвьюеру помочь запустить функцию (swift, Xcode 10) (чуток запутался я), Срочно! Укажите цену и ваш скайп. /* для передачи данных необходимо получить характеристики соединения и передать их ...Мобильные приложениянет заявокЗакрыт7 лет назад
- $3500
Техническое задание: - сделать приложение для iOS (нативное) для управления индустриальными устройствами (IoT) по Bluetooth MESH (есть готовая SDK, есть программист низкого уровня который все подробно пояснит) , на 90% готова, - SDK ...Мобильные приложения5 заявокЗакрыт7 лет назад
(почти все дистрибутивы предоставим) Установить обновления BIOS и прочих утилит материнки www.asus.com/ru/Motherboa... установить операционую систему Win Server 2016 установить систему виртуализации Hyper-V Server 2016 создание 2 VPS + установить на них ...Системное администрирование1 исполнительЗакрыт7 лет назад
- $2000
Техническое задание: - сделать нативное приложение для iOS для управления индустриальными устройствами (IoT) по BLE MESH , - коннект с сервером в формате json ( API предоставим), - точная визуализация графиков параметров ...Мобильные приложения5 заявокЗакрыт7 лет назад
Есть готовый html email, нужно пару глюков поправить (чтобы смотрелся идеально во всех почтовых клиентах,) Укажите цену, скайп, email Работы на 20 минут.HTML-верстка5 заявокЗакрыт7 лет назад
- $160
1) есть готовый html сайт, нужно переверстать товары и порядок их отражения, 4 товара + опции, строго по шаблону psd (карточки товара), адаптивный (для самартфона и компа), кроссбраузерный! 2) натянуть на CMS ( Prestashop, WooCommerce, Opencart и тд) ...Интернет-магазины7 заявокЗакрыт7 лет назад
- $80
Нужно сверстать 6-7 слайдов строго по шаблону psd (карточки товара) 1) есть готовый html сайт, нужно переверстать только товары и порядок их отражения (см. jpg). адаптивный (для самартфона и компа), кроссбраузерный! 2) ...HTML-верстка6 заявокЗакрыт7 лет назад
- $100
Простенький интернет магазин на 1 страницу (10 слайдов) строго по шаблону psd 1) Фронт-энд: есть готовый html сайт, нужно переверстать только товары и порядок их отражения (см. jpg). адаптивный (для самартфона и ...Интернет-магазины4 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $80
[table]Простенький интернет магазин на 1 страницу (5 слайдов) строго по шаблону psd 1) Фронт-энд: есть готовый html сайт, нужно переверстать только товары (см. jpg). адаптивный (для самартфона и компа), кроссбраузерный! ...Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $3000
Сверстать 10 однотипных шаблонов в Ангуляр 5 (по psd файлу, отличаются на 5%) + 20 простых слайдов (см. пример шаблона по ссылке) - адаптив: автоматическое растягивание на любой размер экрана (максимум для Ретины, минимум - iPhone5), - ...HTML-верстка4 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $80
Простенький интернет магазин на 1 страницу (5 слайдов) строго по шаблону psd 1) Фронт-энд: есть готовый html сайт, нужно переверстать только товары (см. jpg). адаптивный (для самартфона и компа), кроссбраузерный! ...Сайты «под ключ»2 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $30
1) Внести небольшие изменения в сайт , по шаблону psd (переверстать, слегка доработать js) Сохранить адаптивность!!! Сохранить разрешение в psd файле! Вся верстка и подробности ТЗ отражены в jpg файле. Сроки 1-2 ...Дизайн сайтов1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Внести небольшие изменения в сайт , по шаблону psd (+ эквайринг) Задача 1) Внести изменения в сайт , по шаблону psd (переверстать, слегка доработать js) Сохранить адаптивность!!! Сохранить ...Дизайн сайтов2 заявкиЗакрыт7 лет назад
1) Внести небольшие изменения в сайт , по шаблону psd (переверстать, слегка доработать js) Сохранить адаптивность!!! Сохранить разрешение в psd файле! 2) при возможности добавить эквайринг Альфа-банка Сроки 2 дня ...Дизайн сайтов7 заявокЗакрыт7 лет назад
Сверстать 10 однотипных шаблонов в Ангуляр (по psd файлу, отличаются на 5%) + 20 простых слайдов (см. пример шаблона в файле) - адаптив: автоматическое растягивание на любой размер экрана (максимум для Ретины, минимум - iPhone5), ...HTML-верстка1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Слегка доделать 3D модель и сделать рендер (желательно в Corona) Модель как на рис. есть готовая (но возможно она в mesh, и нужно будет перемоделить), также есть модель насоса. Нужно нижний куб домоделить ...3D-графика1 заявкаЗакрыт7 лет назад
проект по BLE meshу нас будет готовая плата, нужно будет только по части Bluetooth mesh доработать, протестить, предоставить API для фронт-энда. Готовые SDK: http://www.nordicsemi.com/eng/Products/S132-SoftDevice Опыт работы по программированию (общий стаж): от 6 ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Нужен программист сделать сделать прошивку для Raspberry Pi Zero Wireless 1) управление мотором по расписанию по протоколу Modbus TCP (+MQTT) по Wi-Fi (вот ТУТ готовые примеры и библиотеки https://github.com/search?utf8=✓&q=Raspberry+Pi++modbus) 2) Передачи ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Нужен программист JavaScript сделать гибридное приложение iOS для управлением устройством по wi-fi 1) Скорее всего среда разработки iRidium server - готовая среда визуализации и компиляции для смартфонов 2) В идеале сделать и прошивку ...Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт8 лет назад