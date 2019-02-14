Собрать сцену 3D max из готовых моделей интерьера

Собрать сцену из готовых моделей интерьера Есть все готовые модели (мебель), нужно собрать сцену и сделать одну стену/угол комнаты (есть фото по которой нужно все повторить! Сделать свет дневной и ночной (2 файла сцены).

Рендер 6 шт (1920х1080)

Передать сцену в 3D max (желательно проверить как откроется файл у меня на компе в 3D max 2017)

Обязательные требования

опыт работы от 5 лет

Наличие портфолио с интерьерами

Сроки 2 дня