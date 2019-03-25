Необходимо разработать дизайн интерьера дома. Есть архитектурный проект (исходники проекта в архикаде), приложен, фотографии строительства, дизайн внешней отделки. Есть примерное понимание по внутренней отделке - материалы, фактуры, расположение мебели (могу выслать фотографии и ссылки на ...
Showroom Выставочное помещение для ванных и принадлежностей
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Добрый день.
Нужно сделать дезайн выставочного помещения для ванных и джакузи.
Важен стиль модерн, цвета препочительны серый с белым, но не обязательно.
Ванны 3 видов: угловые, прямоугольные и отдельно стоящие.
Так же пару стендов, где будут располагаться краны, как для ванной комнаты таки и для кухни.
Картинки прилагаются.
Проект не горит, но недели через 2 сделать нужно.
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