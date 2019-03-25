Showroom Выставочное помещение для ванных и принадлежностей

Добрый день.

Нужно сделать дезайн выставочного помещения для ванных и джакузи.

Важен стиль модерн, цвета препочительны серый с белым, но не обязательно.

Ванны 3 видов: угловые, прямоугольные и отдельно стоящие.

Так же пару стендов, где будут располагаться краны, как для ванной комнаты таки и для кухни.

Картинки прилагаются.

Проект не горит, но недели через 2 сделать нужно.