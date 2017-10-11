Работа с должниками, C#

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт1 заявка159 просмотров

Язык С#,интерфейс на GTK# с кучей своих библиотек и наработок. Писать надо в

MonoDevelop. ORM используется Nhibernate.

8 лет назад
Varda_YD
Дарья 
32 года
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • VisualBasic макрос MS Word

    Необходимо написать VisualBasic макрос MS Word для автоматического поиска и исправления ошибок орфографии и пунктуации в тексте документа. Возможно, достаточно воспользоваться встроенным функционалом MS Word для выполнения этой задачи. Детали задания при контакте через ...

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Добавить интерфейс на DirectX 11 в программу на С++

    Есть готовая программа для игры, чит другими словами, который инжектируется в процесс на С++. Нужно сделать базовое меню на DirectX11, мне в принципе неважно какое именно там будет меню, но чтобы можно было отображать свои ...

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Проект по BLE mesh

    проект по BLE meshу нас будет готовая плата, нужно будет только по части Bluetooth mesh доработать, протестить, предоставить API для фронт-энда. Готовые SDK: http://www.nordicsemi.com/eng/Products/S132-SoftDevice  Опыт работы по программированию (общий стаж): от 6 ...

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Программирование с++

    Добрый день! Наша компания находится в поиске специалиста по программированию на языке с++. Если у Вас возникнут вопросы или понадобится более подробная информация, будет предоставлен прямой контакт с разработчиком. Имеется работающий прототип ...

    PHPPython
    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • OpenCV, Visual C++

    Взяв за основу библиотеку OpenCV, разработать программу по распознаванию движущихся объектов. С пояснениями и комментариями, чтобы было понятно какая строчка что делает.

    OpenCV
    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Приложение которое работает с TOR (C#, console app, windows)

    $30

    Необходимо сделать приложение которое работает с TOR На выходе консольное приложение, которое ожидает ввода цифры и обрабатывает комманду согласно списку: (0) - Выход из приложения (Environment.Exit) (1) - ...

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Нужно настроить бота для автоворонки с возможностью рассылки

    Нужно настроить бота, который будет:  1. Собирать базу (человек нажимает /start - вноситься в базу бота) 2. Автоматически отвечать в зависимости от ответа пользователя по сценариям с вопросами (да / нет / свой ...

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Звук. Обработка Фурье.

    Необходимо разложить звуковой файл БПФ- алгоритмом.  Полученные частоту, амплитуду и фазу обработать по математическим формулам( простейшее преобразование). Сохранить полученные результаты в ASCII   Операционка: Win 32-64, многоядерная поддержка, весьма желательно  использовать видеокарту для преобразований -CUDA ...

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад